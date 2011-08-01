Doom Eternal'ın Steam Fiyatında İndirim Yapıldı

Steam üzerinde ön siparişte olan Doom Eternal, 349 TL'lik ön sipariş fiyatında indirime gitti ve 199 TL oldu. Alıcıları mutlu edecek bir indirim sunan platformda Doom Eternal Deluxe Edition için ön sipariş fiyatı ise 299 TL. Sadece Steam fiyatında indirime gidilen oyunun PlayStation Store ve Xbox Store'daki ön sipariş fiyatları ise 470 TL.

20 Mart tarihinde PC, PS4, Xbox One ve Stadia platformlarında çıkışını yapacak olan oyunu almak istiyorsanız, Steam üzerinden ön sipariş ile satın alabilirsiniz.