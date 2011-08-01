En son Shazam! 6 Güç filmiyle karşımıza çıkan yönetmen David F. Sandberg, yeni kısa filmi Shadowed'ı yayınladı. Yönetmenin kısa filmini eşiyle birlikte çektiği ve eşinin de oynadığı kısa filmde, karanlıklardaki gölgelerde ortaya çıkan varlıkları görüyoruz.

Shazam 2 senaryosu üzerindeki çalışmalarını sürdüren yönetmenin bu kısa filmi, içerisinde bulunduğumuz karantina nedeniyle evinde çektiğini biliyoruz. Ayrıca salgının geçmesiyle de birlikte Shazam 2'nin çekimlerine 2020 yılı sonunda başlanabileceği duyuruldu.

Shadowed Kısa Korku Filmi İzle