Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

David F. Sandberg'ün Çektiği Yeni Kısa Korku Filmi Yayında

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:17 - Tarih: 04 Nisan 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


ShadowedEn son Shazam! 6 Güç filmiyle karşımıza çıkan yönetmen David F. Sandberg, yeni kısa filmi Shadowed'ı yayınladı. Yönetmenin kısa filmini eşiyle birlikte çektiği ve eşinin de oynadığı kısa filmde, karanlıklardaki gölgelerde ortaya çıkan varlıkları görüyoruz.

Shadowed Kısa Korku Filmi İzle

Shazam 2 senaryosu üzerindeki çalışmalarını sürdüren yönetmenin bu kısa filmi, içerisinde bulunduğumuz karantina nedeniyle evinde çektiğini biliyoruz. Ayrıca salgının geçmesiyle de birlikte Shazam 2'nin çekimlerine 2020 yılı sonunda başlanabileceği duyuruldu.

Shadowed Kısa Korku Filmi İzle

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri