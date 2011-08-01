Corona Virüsü için Dünya Sağlık Örgütü WhatsApp Botu Numarası

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de, maalesef vaka sayılarının arttığı corona virüsü ile mücadele tüm dünyada sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, yanlış bilgilerle mücadele için bir WhatsApp botu geliştirdi. Botu kullanmak için sadece ilgili numarayı rehberinize ekleyin ve WhatsApp üzerinden bota "join" yazarak gönderin.

Böylece bot ile sohbet başlayacaktır. Karşınıza birden fazla başlık gelecek ve ilgilendiğiniz konular için başlıklara denk gelen sayıları mesaj olarak gönderebilirsiniz. Corona virüsü için geliştirilen WhatsApp botunun numarası ise +41 79 893 18 92.