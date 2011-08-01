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Citroen'in Elektrikli Otomobili ë-C4, Türkiye'de Satışa Çıktı!

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 14:38 - Tarih: 16 Ekim 2022 - Yorum: 0

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Citroën ë-C4Yeni Citroën ë-C4, modern tasarımı, teknolojik ve %100 elektrikli özelliği ile Türkiye’de satışa çıktı. Citroen, tamamen herkesin erişim kolaylığı yaşaması için, ë-C4’ün, benzinli C4 ile aynı fiyattan, 786.000 TL’den satışa sunuyor.

Citroën ë-C4 Elektrikli Otomobil

Yeni Citroen ë-C4, 50 kWh kapasiteli batarya ile 350 km menzile kadar sürüş imkânı sunuyor, tabii bu süre yolun durumuna, sürüş modu vb. şartlara göre değişiklik gösterebiliyor. Buna ek olarak araç, üç sürüş modu sunuyor: Normal, eko ve spor modu ile üç farklı sürüş moduyla kullanıcıların keyifli bir sürüş deneyimi yaşaması amaçlanıyor.

Citroën ë-C4 Şarj İstasyonu

Çevre dostu, kompakt hatchback tasarımıyla göz dolduran aracı satın alan kullanıcılara, lansmana özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediye edilecek ve ek olarak da bir sene boyunca, elektrikli şarj noktalarından ücretsiz olarak şarj edebilme imkânı tanınacak.

Citroen ë-C4’te, 100 kW şarj sayesinde, çok kısa bir sürede %80’e varan bir şarj oranı elde ediliyor. Standart ev prizinde 100 kilometrelik şarj için ise 9 saat yeterli olacak. ë-C4 ile elektrikli araçlar pazarında öncü marka olabilmeyi amaçlayan şirket, öngördüğü başarı ivmesini yakalayabilecek mi? hep birlikte göreceğiz elbette.


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