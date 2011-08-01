Çin'in En Zengin Adamı Jack Ma, Öğretmen Oluyor

Alibaba'nın kurucu CEO'su olan Jack Ma, bir süre önce ortadan kaybolmuştu, ancak şimdi Japonya'da öğretmenlik yapmaya başladı. Ma'nın yeni görevi sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi üzerine araştırmalar yapmak ve girişimcilik, kurumsal yönetim ve yenilikçilik konularında seminerler vermek olacak. Bu kararıyla Ma, öğretmenlik mesleğine geri dönüş yapmış oldu.

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Jack Ma, Alibaba'dan emekli olmadan önce zaten öğretmenlik yapma isteğini açıklamıştı ve bu kararı köklerine geri dönme arzusuyla ilişkilendirildi. Ayrıca, Ma'nın daha önce İngilizce öğretmenliği deneyimi de bulunuyor.

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Ma, geçtiğimiz yıllarda Çin'deki mali düzenleme sistemini eleştirdi ve Çin bankalarının "tefeci dükkanı" zihniyetiyle hareket ettiğini söyledi. Bu açıklamalar Çin hükümeti tarafından tepkiyle karşılandı ve Ma'nın bağlı olduğu Ant Group'un halka arzı iptal edildi. Bu olaylar sonucunda Alibaba'nın hisselerinde büyük bir düşüş yaşandı ve Ma'nın serveti önemli ölçüde azaldı.

Jack Ma'nın öğretmenlik kariyerindeki performansı şüphesiz merak konusu. Ancak Ma'nın zengin deneyimi ve bilgisiyle öğrencilere ilham vereceği düşünülüyor. Siz, Jack Ma'nın bu kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.