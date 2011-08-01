Çift Ekranlı Akıllı Telefon: Microsoft Surface Duo

Windows Phone model akıllı telefonuyla pastadan pek pay alamayan Microsoft, Android işletim sistemli ve çift ekrana sahip olan akıllı telefonunu Ekim 2019’da tanıtmıştı. Şimdi de dikkat çeken modelin teknik özellikleri ve fiyatı netleşmiş oldu.

Microsoft Surface Duo Teknik Özellikleri

5.6 inçlik iki adet OLED ekranın birleşimiyle karşımıza çıkan model; 8.1 inç boyutunda olup, 2700 x 1800 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca ekranı Gorilla Glass koruma teknolojisi ile donatılmış.

Snapdragon 855 işlemcisi ve 6 GB RAM belleğinden gücünü alan Microsoft Surface Duo, 128 – 256 GB depolama seçenekleri ve 18 W hızlı şarj destekli 3577 mAh bataryası ile karşımıza çıkıyor.

145.2 mm x 93.3 mm x 9.9 mm boyutların ve 250 gram ağırlığında olan akıllı telefon, F/2.0 diyaframlı 11 MP çözünürlük sunan kameraya sahip. Kamera ile 4K video kaydı da gerçekleştirilebiliyor.

Microsoft Surface Duo Fiyatı

10 Eylül tarihinde satışa sunulacak olan çift ekranlı Surface Duo, 1399 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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