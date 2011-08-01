ChatGPT'ye Yepyeni Bir Ses Geldi: Karşınızda "Monday"

OpenAI, yapay zekâ destekli sohbet asistanı ChatGPT için yepyeni bir ses seçeneğini duyurdu: “Monday”. Ancak bu ses, sıradan bir günün değil, esprili ve hafif alaycı bir karakterin sesi gibi. Özellikle, sesli etkileşimlerin arttığı bu dönemde, ChatGPT Monday sesi dikkat çeken mizahi tarzı ile öne çıkıyor.

ChatGPT "Monday" Nedir? Diğer Seslerden Farkı Ne?

Monday, ChatGPT’nin sesli moduna eklenen yeni bir karakter sesi. Fakat bu ses, sadece bilgi veren ya da nötr bir tonla konuşan yapay zekâ seslerinden değil. Daha çok alaycı, zeki, eğlenceli ve zaman zaman “sabrı taşmış” bir karakter gibi konuşuyor.

Güzel haber şu: Monday sadece Plus abonelerine özel değil. OpenAI, bu yeni sesi hem ücretli, hem de ücretsiz kullanıcılara sunuyor. Ücretli kullanıcılar, uygulamadaki Ses Modu üzerinden Monday'i seçebiliyor. Ücretsiz kullanıcılar ise, uygulamanın “GPT'leri Keşfet” kısmına girip, Monday'i bulabilirler.

OpenAI’nin bu hamlesi, sesli yapay zekâ deneyiminde kişisellik ve mizah dozunu artıran önemli bir adım. Monday sayesinde ChatGPT artık sadece akıllı değil, aynı zamanda oldukça eğlenceli.