ChatGPT rakibi "Google Bard" İngiltere'de Kullanıma Sunuldu

Google, ChatGPT'ye karşı geliştirdiği rakip sohbet robotunu sunmaya başladı. Teknoloji devi, dünden itibaren Birleşik Krallık ve ABD'de 18 yaşından büyüklere Bard sohbet robotuna erişim izni verdiğini söyledi. Şirket, yapay zeka aracının zaman içinde daha fazla ülkede ve farklı dillerde kullanıma sunulmasını umuyor.

Bard, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'den farklı olarak, kaynaklardan alıntılar yapar ve bir soruyu cevaplarken yoğun bir şekilde kullanmışsa, kullanıcıları ilgili bir web sayfasına yönlendirir.

Google, buluşunun insanların daha üretken, yaratıcı ve meraklı olmasını sağlayacağını umduğunu belirtiyor. California merkezli şirket, cihazın bir yapılacaklar listesi ve davetiyeler oluşturarak bir parti planlama gibi görevlerde bulunan kişilere yardımcı olabileceğini ve kullanıcının "daha üst düzey görevler" için zaman kazanacağını söyledi.

Ayrıca, insanların yeni fikirler bulmasına ve bir kullanıcının aşina olmadığı kavramları açıklamasına yardımcı olabilir. Halka açık kaynaklardan alınan veriler üzerinde önceden eğitilen yapay zeka chat botu, bu sayede dildeki kalıpları almaya ve olası bir sonraki kelimeyi tahmin etmek için kullanma yeteneğine sahip.

Kullanıcılar, örneğin bir soru sorarak botu yönlendirir ve daha sonra güvenlik ölçütlerine göre kontrol edilen yanıtları taslak haline getirir. Bunların yanı sıra Google, Bard'ın yanlış bilgi paylaşabileceği ve önyargı gösterebileceği konusunda uyardı.

Teknoloji firması, botun "doğru ve yanlış bilgi arasında henüz tam olarak ayrım yapma yeteneğine sahip olmadığını" ve rahatsız edici yanıtlar veya yorumlar ile gelmesini önlemek için filtrelere sahip olduğunu, ancak bunlar bazen başarısız olabilir, diye uyardı.

Google, sorumluluk ve güvenliğin tüm çalışmalarının temelini oluşturduğunu ve sohbet robotunun sosyal bir fayda sağlayacak şekilde tasarlandığını ifade etti.