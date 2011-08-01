ChatGPT, Mart Ayının En Çok İndirilen Uygulaması Oldu

Yapay zekâ dünyasında yükselişi durdurulamayan ChatGPT, geçtiğimiz ay büyük bir başarıya daha imza attı. Appfigures verilerine göre, ChatGPT, Mart ayında oyunlar hariç tüm kategorilerde dünyanın en çok indirilen mobil uygulaması oldu. Bu başarıda, özellikle Studio Ghibli tarzı görsel üretimiyle gündem olan GPT-4o güncellemesinin etkisi de büyük.

iOS'ta Patlama Yaşandı, Zirve ChatGPT'nin Oldu

Genellikle, global uygulama listelerinin zirvesinde TikTok ve Instagram yer alır. Ancak, bu kez ezber bozuldu. ChatGPT, hem Android hem de iOS’ta güçlü bir performans sergileyerek, 46 milyon indirme ile Mart ayının şampiyonu oldu.

Appfigures raporuna göre Mart ayı indirme sayıları şu şekilde:

ChatGPT: 46 milyon (13 milyon iOS, 33 milyon Android)

46 milyon (13 milyon iOS, 33 milyon Android) Instagram: 46 milyon (5 milyon iOS, 41 milyon Android)

46 milyon (5 milyon iOS, 41 milyon Android) TikTok: 45 milyon (8 milyon iOS, 37 milyon Android)

Her ne kadar Android indirmelerinde Instagram öne çıksa da, ChatGPT’nin iOS App Store’daki liderliği yarışın kaderini belirledi. iPhone kullanıcıları arasında ChatGPT birinci sıradayken, TikTok altıncı sırada yer aldı. Instagram ise iOS'ta ilk 10’a bile giremedi.

Sonuç olarak, bu başarının ardında yatan nedenlerden biri de hiç kuşkusuz Ghibli tarzı görsel üretimiyle viral olan GPT-4o güncellemesi. Kullanıcıların yoğun ilgisi, uygulamanın hem sosyal medyada konuşulmasını sağladı, hem de App Store ve Google Play'de tırmanışa geçirdi.