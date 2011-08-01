ChatGPT Kullanıcılarına Müjde: OpenAI, o3-mini'yi Ücretsiz Sunuyor!

Yapay zeka dünyasında yenilikler hız kesmeden devam ediyor! OpenAI, ChatGPT uygulamasında ücretsiz kullanıcılara da sunulan, o3-mini modelini duyurdu. Yapay zekanın mantık yürütme kabiliyetini geliştiren bu model, hem daha hızlı, hem de daha isabetli yanıtlar sunarak, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Daha Akıllı ve Daha Hızlı Bir Yapay Zeka!

OpenAI, geçtiğimiz Aralık ayında düzenlediği 12 günlük "shipmas" etkinliğinde o3-mini modelinin ilk duyurusunu yapmıştı. O zamandan bu yana geliştirilen model, özellikle matematik, kodlama ve fen alanlarında dikkat çekici bir performans sergiliyor. Şirketin test sonuçlarına göre, o3-mini, önceki versiyonlardan biri olan o1-mini’ye kıyasla, %24 daha hızlı yanıt verebiliyor. Bu da, kullanıcıların yapay zekadan aldıkları geri bildirimlerin, daha akıcı ve verimli olmasını beraberinde getiriyor.

Bunun yanı sıra, OpenAI’nin yaptığı kıyaslamalar, o3 modelinin önceki nesil o1’e göre çok daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle, kodlama ve muhakeme gerektiren görevlerde, o3-mini’nin düşük maliyetli ve gecikmesiz bir şekilde daha başarılı olduğu belirtiliyor.

Ücretsiz kullanıcılar için sunulan o3-mini modeli oldukça güçlü olsa da, daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için OpenAI, "o3-mini-high" adlı daha gelişmiş bir versiyonu da kullanıma sundu. Özellikle, karmaşık kodlama ve teknik analiz gerektiren görevlerde en yüksek doğruluğa ulaşan bu model, standart versiyona göre daha derinlemesine ve kapsamlı yanıtlar verebiliyor. Ancak, daha detaylı işlemler yaptığı için yanıt süresi biraz daha uzun olabiliyor. Ücretli kullanıcılar, hemen bu modeli denemeye başlayabilirler.

Ayrıca, ChatGPT Plus ve ChatGPT Team kullanıcıları için modelin günlük mesaj limiti 150 olarak belirlendi. ChatGPT Pro kullanıcıları ise o3-mini’ye sınırsız erişim hakkına sahip olacak. OpenAI’nin bu hamlesi, ücretsiz kullanıcılar için güçlü bir yapay zeka deneyimi sunarken, ücretli versiyonlara geçişi teşvik eden stratejik bir adım olarak da değerlendirilebilir.

Yapay zeka dünyasındaki bu gelişmeler, gelecekte daha güçlü ve erişilebilir AI çözümlerinin habercisi olabilir. OpenAI’nin sunduğu o3-mini’nin, günlük kullanımda nasıl bir fark yaratacağını ise hep birlikte göreceğiz.