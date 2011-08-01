ChatGPT için Yeni "Deep Research" Özelliği Duyuruldu

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün gelişirken, OpenAI bir kez daha kullanıcıları heyecanlandıran bir yenilikle sahneye çıktı. ChatGPT Pro aboneleri için özel olarak geliştirilen Deep Research özelliği, internet üzerinde derinlemesine araştırma yapmayı mümkün kılacak. Bu yeni özellik, kullanıcıların belirli bir konu hakkında daha kapsamlı ve detaylı bilgilere ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda, yapay zekânın bilgi derleme kapasitesini de bir adım öteye taşıyor.

OpenAI yetkilileri, bu özelliğin henüz mükemmel seviyede olmadığını vurguluyor. Yapay zekânın bazen, güvenilir olmayan kaynaklardan alınan bilgileri gerçek gibi sunabileceği veya yanlış veriler üretebileceği de belirtiliyor. Bu nedenle, Deep Research’ü kullanacak olanların, sonuçları dikkatlice değerlendirmesi gerekmektedir.

ChatGPT Deep Research Nasıl Çalışıyor?

Bu özellik, basit bir soru-cevap sisteminin ötesine geçerek, belirli bir konu hakkında derinlemesine araştırma yapmak isteyenler için güçlü bir deneyim sunuyor. Ancak, OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre, araştırma süresi 5 ila 30 dakika arasında değişebiliyor. Yani, anlık cevaplar almak yerine, daha kapsamlı ve güvenilir bir bilgiye ulaşmak için biraz sabırlı olmak gerekecek. Şu anda yalnızca ChatGPT Pro aboneleri için sunulan bu yeni özellik, aylık 100 Deep Research araştırmasıyla sınırlandırılmış durumda. İlerleyen süreçte ise, ilgili özelliğin, ChatGPT Plus ve ChatGPT Team abonelerine de sunulması bekleniyor.

ChatGPT Deep Research Tanıtım Videosu

OpenAI, Deep Research özelliğini tanıtmak için bir tanıtım videosu da hazırladı. Bu videoda, yeni özelliğin nasıl çalıştığını ve kullanıcı deneyimine nasıl katkı sağladığını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

OpenAI'nin, Deep Research özelliği ile birlikte, yapay zekânın sadece sohbet etmekle kalmayıp, kullanıcıların bilgiye daha hızlı ve etkili bir şekilde erişebilmesini sağlamayı amaçladığını söyleyebiliriz. Deep Research özelliğinin, yapay zekâ tabanlı araştırmaların gelecekte nasıl bir boyut kazanacağını gösteren önemli bir adım olduğu da dile getirilebilir.