ChatGPT Artık "Hatırlatmalar" ve "Görev Planlamaları" Yapabiliyor

OpenAI, ChatGPT’ye yeni bir özellik daha kazandırdı. Artık, ChatGPT sadece sorularınızı yanıtlamakla kalmayacak, hatırlatmalar ve görev planlamaları yapmanıza da yardımcı olacak. Bu yenilik ile birlikte, yapay zekanın, hayatımıza sunduğu kolaylıkları bir adım daha ileriye taşıdığını söyleyebiliriz.

ChatGPT "Görevler" Özelliği Kullanıma Sunuldu

ChatGPT’nin yeni “görevler” (“tasks”) özelliği, şu an ChatGPT Plus, Team ve Pro abonelerine sunulmuş durumda. Bu yenilik sayesinde, yapay zekadan sizin için belli bir tarihte veya saatte bir işlem yapmasını isteyebiliyorsunuz.

Örnek vermek gerekirse, “pasaportumun süresinin altı ay sonra dolduğunu hatırlat” diyerek tek seferlik bir hatırlatıcı ayarlayabilir ya da “her sabah 06:30’da hava durumu raporu ver” gibi tekrarlayan bir görev de tanımlayabilirsiniz. Tüm bunlar, bildirimlerinizi etkinleştirdiğiniz cihazlara anında ulaşıyor. Bu özelliği kullanmaya başlamak için, model ayarlarından “Zamanlanmış görevlerle GPT-4o” seçeneğini aktif hâle getirmeniz yeterli. Sohbet sırasında yapay zeka, sizin için uygun olabilecek görevler de önerebiliyor. Kabul etmek ya da reddetmek ise tamamen sizin elinizde.

ChatGPT’nin görev yönetimi, sohbet ekranından veya sadece çevrimiçi erişilebilen özel bir görev sekmesinden kolayca yönetilebiliyor. Ancak, şu an için 10 aktif görev sınırı bulunduğunu da hatırlatmakta fayda var.

“Görevler” özelliğinin ücretsiz kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz net değil. Bunun için biraz daha beklemek gerekebilir. Bu arada, Sam Altman’ın 2025 vizyonu da oldukça iddialı. Altman, yapay zeka ajanlarının iş dünyasında devrim yaratacağını söylüyor. Yapay zeka dünyasında ne gibi gelişmelere tanıklık edeceğimizi ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz.