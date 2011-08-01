Yapay zekâ alanında sınırları zorlayan OpenAI, internetin en eski ve değerli alan adlarından biri olan Chat.com'u satın aldı. Bu büyük gelişme, Sam Altman'ın kısa bir açıklamasıyla doğrulandı ve artık Chat.com adresine giriş yapanlar doğrudan ChatGPT'ye yönlendiriliyor. Bu stratejik hamle, OpenAI’nin kullanıcı dostu bir yapay zekâ plâtformu oluşturma yolundaki önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

OpenAI, Chat.com Alan Adını Satın Aldı

OpenAI’nin Chat.com’u satın alması sadece bir alan adı satın alımından fazlasını ifade ediyor. "Chat" kelimesi, internet dünyasında çok güçlü bir anahtar kelime olarak kabul ediliyor; kullanıcıların yapay zekâ ile etkileşime geçmek için en sık kullandıkları terimlerden biri. ChatGPT gibi güçlü bir plâtformla doğrudan ilişkilendirilmesi ise, kullanıcıların OpenAI’nin teknolojilerine daha hızlı ve kolay erişim sağlamasına olanak tanıyor.

Geçtiğimiz yıl, HubSpot kurucu ortağı Dharmesh Shah, Chat.com’u yaklaşık 15.5 milyon dolara satın alarak teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Shah’ın Mart ayında alan adını "isimsiz bir alıcıya" sattığını belirtmesi, o dönemde beri birçok spekülasyona yol açmıştı. Geçtiğimiz gün, OpenAI CEO’su Sam Altman'ın Twitter’dan (X) yaptığı kısa ve öz paylaşımıyla, Chat.com alan adının OpenAI tarafından satın aldığı doğrulanmış oldu.

Chat.com, ilk olarak 1996 yılında tescil edilmiş eski bir domain ve yıllar içinde "chat" anahtar kelimesinin gücü sayesinde büyük bir değere ulaşmış durumda. Bu alan adının popülerliği, teknoloji devlerinin radarına girmesine neden oldu. OpenAI’nin bu adımıyla birlikte, Chat.com’un dijital dünyadaki değeri bir kez daha ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Chat.com Domaini OpenAI'e Ne Kadara Satıldı?

Dharmesh Shah, alan adını OpenAI'ye satarken anlaşmanın bir parçası olarak şirkette hisse aldığını ima etti. Ancak diğer detaylar ise gizli durumda. Bu durum, OpenAI'nin ChatGPT’yi daha geniş kitlelere ulaştırmak için yeni iş birliklerine de açık olduğunu gösteriyor. Sam Altman'ın bu adımı, şirketin büyüme stratejisi açısından oldukça dikkat çekici bir detay. Yani hem yatırımcıların ilgisini daha da artırabilir, hem de OpenAI’nin piyasa değerini daha da yukarılara taşıyabilir.

Chat.com gibi jenerik ve güçlü bir alan adı ile OpenAI’nin ChatGPT’yi sadece teknoloji meraklılarına değil, yapay zekâyı yeni keşfeden geniş kitlelere de ulaştırma potansiyeli daha yüksek hâle geldi. Bu hamle, OpenAI'nin sektördeki pozisyonunu güçlendirirken, kullanıcı deneyimini de iyileştirmeyi hedefliyor. İlerleyen süreçte, OpenAI’nin Chat.com üzerinden yeni ve inovatif özellikler sunup sunmayacağı ise merak konusu.