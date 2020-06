Charlotte Bronte Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi içerisinde hazırladığımız bugünkü konumuz; "Charlotte Bronte Kimdir?" 21 Nisan 1816'da İngiltere'de dünyaya gelen Charlotte Bronte, İngiliz Edebiyatı'nın klasikleri arasına yerleşmiş eserleriyle tanınmaktadır. Roe Head adlı okulda eğitim gören ve eğitim hayatından sonra da aynı okulda öğretmenlik görevini üstlenen Bronte, bu okulda 3 yıllık bir öğretmenlik deneyimi içerisinde bulunmuştur.

Küçüklükten beri edebiyata ilgisi olan ünlü yazar, gençlik dönemlerinde de 2 kız kardeşiyle birlikte şiirler, kurgusal romanlar yazıyorlardı. 1846 yılında kız kardeşleriyle birlikte "Poems" isimli bir şiir kitabı çıkarttı. Bunda başarısız olsalar da ünlü yazar yazmaktan yılmadı ve yazmaya devam etti.

En ünlü eseri "Jane Eyre", hâlâ büyük bir ilgi görmektedir. Yazarın aynı zamanda "On the Death of Anne" ve "Bronte" isimli iki şiir kitabı da bulunuyor. Ünlü yazar, hamileliğinin dokuzuncu ayında, 31 Mart 1855'te birçok hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.

Charlotte Bronte Kitapları

Jane Eyre (1847)

Shirley (1849)

Villette (1853)

The Professor (1857) (Eskiden yazılmış olsa da o zamanlar hiçbir yayınevi basmamıştır, ancak ölümünden sonra basılmıştır.)

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Charlotte Bronte kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.