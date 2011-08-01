Cep Telefonu Mucidi Bakın Şimdi Hangi Telefonu Kullanıyor?

Yıllar önce kablosuz, taşınabilir ilk telefon üreticisi olan Motorola’nın ekibine liderlik eden, telefonun mucidi olarak adlandırılan Martin Cooper, hangi telefonu kullandığını açıkladı. Uzun bir mücadelenin sonunda, 1983 yılında ilk cep telefonu Motorola DynaTAC 8000X’i duyuran Cooper, bugün hala teknolojiye olan tutkusunu koruyor.

94 yaşındaki Martin Cooper, Apple ürünlerini kullanmayı tercih ediyor ve bu bağlamda kullandığı telefon ise iPhone 14 Pro Max. Cooper aynı zamanda Apple Watch 8’e sahip. Her yıl gelişmiş yeni teknolojik cihazlar aldığını ve teknolojinin bu gelişiminden hoşlandığını dile getiriyor.

Ayrıca Cooper’a göre, gelecekte cep telefonları cildimize gömülü olarak kullanılabilir, böylelikle telefonu şarj etmeye gerek kalmayacak çünkü insan vücudu onu şarj edebilir durumda olacak. Elbette bu düşünce gerçeğe dönüşür mü bilinmez, ama gelecekte ilginç şeyler görmek mümkün.