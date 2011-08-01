Çağatay Ulusoy'un Netflix Dizisi Terzi'den Resmi Fragman Geldi

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Olgun Şimşek, Şifanur Gül ve Salih Bademci’nin olduğu, Netflix’in gerçek bir hikayeden uyarlama dizisi Terzi’den resmi fragman paylaşıldı. Terzi, 2 Mayıs’ta izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor!

Terzi Dizi Konusu

Genç ve yetenekli bir terzi olan Peyami’nin hikâyesinin anlatıldığı dizide, Peyami (Çağatay Ulusoy) sır gibi sakladığı akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa’nın (Olgun Şimşek) bakımını, dedesi öldükten sonra üstlenmek zorunda kalır. Bununla beraber kaçtığı gerçeklerle yüzleşme fırsatı bulur. Bir yanda ise istismar edildiği bir ilişkiden kaçmak zorunda kalan Esvet (Şifanur Gül) kendine ait sırları ile Peyami ve Mustafa’nın hayatına dahil olur.

Dizide başrol oyuncularının yanı sıra, Ece Sükan, Zeynep Tarhan, Murat Kılıç, Celile Toyon, Engin Şenkan, Vedat Erincin ve Lila Gürmen gibi önemli isimler de yer alıyor.

2 Mayıs’ta izleyicilerin karşısına çıkacak olan Terzi’nin yayınlanan resmi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Netflix Terzi Fragman İzle