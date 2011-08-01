Buz Devri 6 Resmen Duyuruldu: Serinin Efsanevi Karakterleri Geri Dönüyor!

Disney, efsanevi animasyon serisi Buz Devri’nin altıncı filmi için hazırlıkların başladığını duyurdu! Bu heyecan verici haber, geçtiğimiz günlerde düzenlenen D23 Brasil etkinliğinde paylaşıldı ve serinin hayranları arasında büyük bir coşku yarattı. Yıllardır izleyicilerin sevgisini kazanan karakterler, yepyeni bir macera için "Buz Devri 6" ile birlikte yeniden bir araya geliyor.

Disney, Manny, Sid ve Diego gibi sevilen karakterlerin geri döneceğini doğruladı. Bu karakterlere sesiyle hayat veren ünlü isimler de yeniden mikrofon başına geçiyor. Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary ve Simon Pegg, bu yeni yapımda da seslendirme kadrosunda yer alacak. Yıllar içinde serinin hayranlarıyla güçlü bir bağ kuran bu ekip, yeni filmde de aynı büyüyü yakalamayı hedefliyor.

2002’den 2026’ya: Bir Neslin Büyüdüğü Seri

Buz Devri, 2002 yılında Blue Sky Studios’un ilk animasyon filmi olarak hayatımıza girdi. Manny, Sid, Diego ve Scrat’ın unutulmaz maceraları, o dönemden bu yana animasyon severlerin hafızasında yer etmeyi başardı. Son olarak 2016’da vizyona giren "Buz Devri: Büyük Çarpışma", serinin beşinci ana filmi olmuştu. 2026’da gelmesi plânlanan altıncı film, bir önceki ana hikâyeden tam 10 yıl sonra izleyiciyle buluşacak.

Serinin bir diğer yapımı, 2022’de yayınlanan “Buz Devri: Buck Wild’ın Maceraları” ise ana hikâyeden bağımsız bir spin-off olarak öne çıkmıştı. Ancak hayranlar, uzun bir aradan sonra ana hikâyenin devam edeceği bu yeni film için çok daha heyecanlı diyebiliriz.

Buz Devri 6 Tanıtım Videosu

Bu yeni filmle birlikte, hem nostalji hem de yepyeni hikâyeler izleyicileri bekliyor. Özellikle klasikleşen komedi unsurları ve dostluk temalarının, modern animasyon teknikleriyle harmanlanarak sunulacağı düşünülüyor. Scrat gibi ikonik karakterlerin filmde nasıl yer alacağı ise şimdiden merak konusu. Bakalım, bu yeni macera, serinin geçmişteki büyüsünü yakalayabilecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz?