Bütçeye Uygun En Ucuz Akıllı Telefon Modelleri

Şüphesiz ki, akıllı telefonlara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Cep telefonlarında markaların rekabet yarışı sürerken, fiyatlar da almış başını gidiyor. Haliyle ucuz, bütçeye uygun akıllı telefon modelleri bulmak zorlaşabiliyor.
Eğer günlük rutin işlerinizi halledebileceğiniz, basit, fiyat performans ürünü bir telefon modeli arıyorsanız ve aynı zamanda uygun fiyatlı olsun istiyorsanız, 3.000 TL’nin altındaki en ucuz akıllı telefon modellerini ve ortalama fiyatlarını sizler için bir araya getirdik.
Fiyatlar, farklı alışveriş sitelerinde değişiklik gösterebilmekte fakat ortalama tavan fiyatı 3.000 TL’yi geçmemektedir. Elbette ki, aldığınız telefondan yüksek bir performans bekliyor iseniz, bütçenizi biraz daha zorlamanız gerekecek.
Peki, bütçe dostu, 3.000 TL altı akıllı telefon modelleri neler? listeyi hemen aşağıda görebilirsiniz.
3000 TL Altı Akıllı Telefon Modelleri
- Reeder P13 Blue 32 GB 2021 (2.181 TL)
- Xiaomi Redmi 9C 2 GB+32 GB (2.900 TL)
- TCL L7 32 GB (2.133 TL)
- Reeder P13 Blue Plus 2022 32 GB (2.094 TL)
- Reeder P13 Blue Max 2022 128 GB (2.699 TL)
- Reeder P13 Blue Max Lite 2022 32 GB (2.473 TL)
- Reeder P13 Blue 16 GB (2.133 TL)
- Vestel Venus E5 32 GB (2.278 TL)
- Realme C11 2021 32 GB (2.812 TL)
- General Mobile Gm 21 32 GB (2.866 TL)
- Casper Via E4 Duos 32 GB (2.619 TL)
- Huawei Y5 2019 16 GB (2.791 TL)
- TCL 20E 32 GB (2.676 TL)
- Ulefone Note 9p 64GB (2.813 TL)
- Trident A23 Max 64 GB (2.609 TL)
- Huawei Y7 2018 London 16 GB (2.900 TL)
- Realme C2 32 GB (2.715 TL)
- General Mobile Gm 21 Dual Sim 32 GB (2.910 TL)
- LG K20 (2.667,50 TL)
- General Mobile GM9 Go 16 GB (2.909 TL)
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