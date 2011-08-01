Bruce Willis, Dijital İkizinin Kullanım Haklarını Sattı

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez yıldızı, ünlü oyuncu Bruce Willis, deepfake kullanımı için, görüntüsü ve sesi kullanılarak, dijital ortamda yaratılan ikizinin, kullanım haklarını, ABD’li deepfake teknolojisini kullanan bir şirkete sattı.

Sayısız aksiyon filmleriyle, izleyicilerin beğenisini toplayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda afazi teşhisi konulduğu için oyunculuğu bırakmıştı. Beyninin; konuşmasını, anlamasını ve anladığını ifade edebilmesini sağlayan bölgedeki işlevsel bozukluk adı verilen afazi hastalığı nedeniyle oyunculuktan emekli olan Bruce Willis, gelecekteki film ve yapımlarda, deepfake teknolojisi ile oluşturulan dijital ikizinin yer almasına izin veren, ilk Hollywood yıldızı olarak da tarihe geçti.

Bruce Willis’in dijital ikizi, geçen sene bir Rus firmasının reklamında yer almıştı. 40 yılı aşkın süredir oyunculuk yapan ve zorunlu sağlık nedenleri ile bu maceraya ara veren Bruce Willis’in dijital ikizi, en az onun kadar başarılı olabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.