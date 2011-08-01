Bruce Willis'in Dijital İkizini Sattığı Haberi Asılsız Çıktı

Bruce Willis’in deepfake teknolojisi ile yaratılan dijital ikizinin kullanım haklarını, ABD’li bir firmaya sattığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Açıkçası gündeme bomba gibi düşen ve tarihe, deepfake haklarını satan ilk Hollywood yıldızı olarak geçtiği söylenen oyuncuyla ilgili bu haber, Bruce Willis’in menajeri tarafından yalanlandı.

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğa ara verdiği duyurulan Bruce Willis, görünen o ki, deepfake teknolojisi ile oluşturulan dijital ikizinin kullanım hakkını hiçbir şirkete satmamış ve herhangi bir anlaşma da yapmamış. İlgili teknoloji, yalnızca geçen sene bir Rus firmasının reklamında kullanılmış o kadar.

BBC’nin haberine göre, ünlü oyuncunun menajeri, bu konuda yapılan haberlerin asılsız olduğunu ve Bruce Willis’in, anlaşma yapmadığını dile getirerek, çıkan haberleri reddetmiş. Deepfake teknoloji temsilcisi ise, Bruce Willis’in dijital yüzünün haklarının kendisine ait olduğunu söyleyerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmiş.

1985 yılından 1989 yılına kadar ülkemizde de ilgiyle izlenen Mavi Ay dizisi ile ünlenen 67 yaşındaki Bruce Willis, başta Zor Ölüm olmak üzere sayısız aksiyon filmlerinde rol almış, Emmy ve Altın Küre ödüllü bir oyuncuydu. Onu yeniden sinema dünyasında görmeyi ümit ediyoruz.