Yerli dijital yayın platformu BluTV, abonelik ücretlerine zam yaptı. En son haziran ayında ücretlere zam yapan platformun yeni kullanıcı ücretleri, aylık 34,90 TL’den 49,90 TL’ye, yıllık ise 274,80 TL’den 358,80 TL’ye çıktı.

Kredi kartına 12 ay taksit yapma imkânı sunan BluTV, taksit yapıldığı takdirde aylık olarak, 22,90 TL yerine ayda 29,90 TL’ye hizmet verecek.

Ancak eğer, Hepsiburada Premium hizmetine sahip bir kullanıcı iseniz, paket avantajlarından yararlanarak, BluTV’yi ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Hepsiburada Premium aylık ücreti ise 9,90 TL.