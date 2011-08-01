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Blogger'da Feed (RSS) Özelliğini Tamamen Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 28 Ekim 2020 - Yorum: 0

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Blogger'da Feed (RSS) Özelliğini Tamamen KapatalımGeçmiş zamanlarda olmasa da, artık uzun bir süredir bildiğiniz gibi Blogger'da sitemap.xml dosyası mevcut. Bu yüzden artık pek de RSS özelliğini kullanmaya gerek görmüyorsanız, gereksiz yere sitenizde sorgu yaratmasına da gerek yoktur.

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Blogger'da Feed (RSS) Özelliğini Tamamen Kapatalım

Temanızdan RSS bağlantılarının kalıcı olarak kaldırılması için, Blogger'da RSS özelliğini tamamen kapatmak gerekmektedir. Bunun için ise, Ayarlar bölümünde yer alan Site feed'i başlığı altındaki Blog feed'ine izin ver seçeneğini "Yok" olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle siteniz için Feed özelliği tamamen devre dışı kalacağı için, kaynak kodlarınızdan da RSS bağlantıları kalkmış olacaktır. İlgili bölüme ait görsel aşağıda yer almaktadır.

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Blogger'da Feed (RSS) Özelliğini Tamamen Kapatalım

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