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Blogger'ı DNS Prefetch ile Daha da Hızlandıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 23:20 - Tarih: 30 Eylül 2020 - Yorum: 0

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Blogger'ı DNS Prefetch ile Daha da HızlandıralımUzun senelerdir Blogger'ı daha da hızlı bir hâle getirmek için çalışmalar yapıyorum. Araştırmalarıma göre "DNS Prefetch" teknolojisi ile, mevcut hızı maksimize edebilmek kesinlikle mümkündür. DNS Prefetch, dış kaynaklardan çekilen JavaScript v.b. dosyaların, uzantıların DNS çözümlenmesinin önceden yapılmasını sağlar ve sayfanın daha hızlı tepki vermesini beraberinde getirir. Sitenizde çok fazla dış kaynaktan veri çekiyorsanız, bu teknoloji tam size göre. Örnek olarak aşağıdaki kodları, "head" etiketinden hemen sonra ekleyebilirsiniz. Elbette, ihtiyaçlarınıza göre ilgili uzantıları daha da artırabilmektesiniz.

AYRICA: Blogger Çerez Bildirimini Tamamen Kapatalım

Blogger'ı DNS Prefetch ile Daha da Hızlandıralım

<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//ajax.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//apis.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.youtube.com' rel='dns-prefetch'/>

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