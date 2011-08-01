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Blogger Çerez Bildirimini Tamamen Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:00 - Tarih: 29 Eylül 2020 - Yorum: 0

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Blogger Çerez Bildirimini Tamamen KapatalımBlogger'dan oluşturduğunuz blogunuza, yurtdışından giriş yapıldığında, Google ile ilgili çerez bilgisi gösterilir. Ancak bu çerez bildirimi, web sitenizi yavaşlatıyor da olabilir. Yani dilerseniz, Blogger çerez bildirimini kapatmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki kodu, temanızın "head" etiketleri arasına eklemeniz bu yönde yeterli olacak olup, hiçbir şekilde çerez bildirimi görüntülenmeyecektir.

AYRICA: Blogger'da YouTube Video Kenarlıklarını Kaldıralım

Blogger Çerez Bildirimini Tamamen Kapatalım

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