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Blogger'da YouTube Video Kenarlıklarını Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 23:10 - Tarih: 27 Eylül 2020 - Yorum: 0

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Blogger'da YouTube Video Kenarlıklarını KaldıralımBlogger'daki metin editöründe yer alan Video Ekle > YouTube bölümünden video eklediğiniz zaman, iframe koduna ek olarak border (kenarlık) eklenmektedir. Bu ise gözünüze belki güzel görünmeyebilir. Bu yüzden, Blogger YouTube video kenarlıklarını kaldırmak CSS ile oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki kodu, temanızın CSS bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger'da Sayfaya Göre CSS ile Biçimlendirme Yapalım

Blogger'da YouTube Video Kenarlıklarını Kaldıralım

iframe {border:0!important}

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