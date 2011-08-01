Blogger ile ilgili ipuçlarını aktardığımız içeriklerimize devam ediyoruz. Blogger'da, sayfaya özel kod yazmak isteyebilirsiniz. Yani ilgili sayfa açıldığında, aktive olacak CSS veya JavaScript kodu eklemek isteyebilmektesiniz. Bunun için ise, aşağıdaki örnek kullanımı inceleyebilirsiniz. Böylelikle, ilgili kodlar yalnızca ilgili sayfada aktive olacaktır. Diğer sayfalarda ise kesinlikle görüntülenmeyecektir. Dilerseniz hemen örnek bir kullanımı inceliyor olacağız. Hadi başlayalım.

AYRICA: Blogger "p" Etiket Boşluklarını Kaldıralım (CSS)

Blogger'da Sayfaya Göre CSS ile Biçimlendirme Yapalım

<b:if cond='data:blog.url == "sayfa-linki-buraya-gelecek"'>

<style type='text/css'>

CSS kodlarını ise buraya ekleyiniz.

</style>

</b:if>

Not: Yukarıdaki kodlarda yer alan kırmızı alanları, kendinize göre düzenlemeyi lütfen unutmayın. İlgili CSS kodları yerine, aynı şekilde olacak bir biçimde, JavaScript kodları da ekleyebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.