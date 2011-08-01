Hemen şuradaki içeriğimde, Blogger'daki "p" etiket boşluklarını kaldırmak için jQuery yönteminden bahsetmiştim. Dilerseniz, bunun bir de CSS yöntemi mevcut olup, yöntem CSS ile olduğu için, elbette daha hızlı çalışmakta ve ekrana daha hızlı yansımaktadır. Blogger "p" etiket boşlukları kaldırmak için, temanızın CSS bölümüne aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, içeriklerinizde yer alan içi boş "p" etiketleri otomatik gizlenmiş olacaktır.

AYRICA: Blogger'ı "Bir Tık" Daha Hızlandırmak Mümkün

Blogger "p" Etiket Boşluklarını Kaldıralım (CSS)