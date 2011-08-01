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Blogger'da "p" Etiket Boşluklarını Kaldıralım (jQuery)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:00 - Tarih: 22 Eylül 2020 - Yorum: 0

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Blogger'da "p" Etiket Boşluklarını Kaldıralım (jQuery)Blogger, bildiğiniz gibi bir süre önce yenilendi ve bu yenilik salt görünüm bazında değil, altyapısal birtakım değişiklikleri de içeriyor. Örneğin, artık içeriklere "p" etiketi eklendiği için, zaman zaman bu etiket fazla boşluklar yaratabilmektedir. Bu yüzden, dilerseniz "p" etiket boşluklarını otomatik olarak kaldırabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, jQuery ile bu yönde aksiyon alabilirsiniz. Elbette, temanızda jQuery kütüphanesi olduğundan emin olmalısınız.

AYRICA: Blogger için Responsive Yan Yana Kategori Listesi Yapımı

Blogger'da "p" Etiket Boşluklarını Kaldıralım (jQuery)

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</body>

2) Aşağıdaki kodları ise, hemen öncesine ekleyin.

<script>
var p = $(&#39;p&#39;);
p.each(function(){
if($(this).is(&#39;:empty&#39;)){
$(this).remove();
}
});
</script>

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