Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Blogger'da Fazla Yazı Boşluklarını Temizleyelim (jQuery)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:45 - Tarih: 08 Ekim 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Blogger'da Fazla Yazı Boşluklarını Temizleyelim (jQuery)Blogger'da bir yazı yazarken, paragraf başında istemsizce boşluklar bıraktığınız olabilir. Ya da yazı düzenler iken, yanlışlıkla eklenen kelime başındaki fazla boşluklar söz konusu olabilmektedir. Ancak bu durum, pek de iyi bir şey sayılmaz. Bu yüzden, jQuery ile yazılardaki fazla boşlukları kaldırmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki kodu, temanızın "body" etiketi içerisine eklemeniz yeterlidir.

AYRICA: Blogger'ı DNS Prefetch ile Daha da Hızlandıralım

Blogger'da Fazla Yazı Boşluklarını Temizleyelim (jQuery)

<script type='text/javascript'>
$(&quot;.post-body&quot;).html(function (i, html) {
return html.replace(/&amp;nbsp;/g, &#39; &#39;);
});
</script>

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık