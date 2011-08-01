Blogger'da bir yazı yazarken, paragraf başında istemsizce boşluklar bıraktığınız olabilir. Ya da yazı düzenler iken, yanlışlıkla eklenen kelime başındaki fazla boşluklar söz konusu olabilmektedir. Ancak bu durum, pek de iyi bir şey sayılmaz. Bu yüzden, jQuery ile yazılardaki fazla boşlukları kaldırmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki kodu, temanızın "body" etiketi içerisine eklemeniz yeterlidir.

AYRICA: Blogger'ı DNS Prefetch ile Daha da Hızlandıralım

Blogger'da Fazla Yazı Boşluklarını Temizleyelim (jQuery)