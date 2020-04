Blog Yazarlarının Bilmesi Gereken 4 Önemli İpucu

Günümüzde neredeyse blog yazmayan insan kalmadı. Ülkemizde de blog olgusu her geçen gün daha da yayılmaya devam ediyor. Ancak "çöp blog" oluşturmamak adına, blog yazarlarının bilmesi gereken birtakım adımlar bulunmaktadır. Böylelikle kaliteli blog yazarı olmanız işten bile değil. Blogger dersleri içeriklerimize de bakabilirsiniz.

Elbette bu yönde dile getirilebilecek birçok adım söz konusu ancak dilerseniz aşağıdaki ipuçlarına da dikkat ederek, daha iyi bir blog için efor sarf edebilirsiniz. Böylelikle sizin blogunuz daha farklı ve kalıcı bir yapıya sahip olarak, rakiplerinin önüne geçecektir.

Blog Yazarlarının Bilmesi Gerekenler Nelerdir?

Özgün yazmak: Evet, bu madde kesinlikle önemli. Bir blog yazarı olarak kesinlikle özgün yazılar kaleme almalısınız. Kendi yorumunuzu katarak, orijinal içerik üretiyor iseniz, bu durum ziyaretçi sayınızın da katlanarak artmasını beraberinde getirecektir. Özgün başlıklar, özgün paragraflar ve etiketler kullanarak, orijinal bir blog oluşturmak için daima çalışmaya devam etmelisiniz.

Dilbilgisi kuralları: Bu adım da oldukça önem arz ediyor. Okuyucularınızın daimi olması ve arama motorlarının da blogunuzu sevmesi, sayması için Türkçe dilbilgisi kurallarına önem vermelisiniz. Harf hataları veya kelime bozuklukları, okuyucularınızın hemen kaçmasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden onları kaçırmamak adına, dilbilgisi kurallarına önem verdiğinizden emin olmalısınız.

Güncel olmak: Blogunuza her gün mutlaka içeri girmeye özen gösterin. İnsanlar blogunuza girdiği zaman, yeni içerik görmek isteyeceklerdir. Bu yüzden siz de her gün en az bir tane de olsa içerik girmeye özen gösterin. Eğer imkânınız varsa, bir ekip oluşturarak, her gün daha fazla içerik oluşturabilirsiniz.

Güvenilir kalmak: Blogunuzun insanların ağzına pelesenk olması, akılda kalıcı olması için efor sarf etmelisiniz. Bunun için blogunuzun kalıcı olması çok önemli. Yani senelerdir yayında olan bir web sitesinin, daimi olarak da ziyaretçileri bulunmaktadır. Bu yüzden kalıcı olmanın ve güvenilir kalmanın yollarını aramalısınız. Böylelikle her gün geçtikçe kalıcı takipçileriniz de olacaktır.

Bu yazımızda, blog yazarlarının bilmesi gerekenler konusunu işlemeye çalıştık. Umarız faydalı olur ve sizler de bir blog yazarı iseniz, bu maddelere dikkat edersiniz. Çünkü günümüzde milyonlarca blog arasında, farklı kalmak ve farklı olabilmek için azami seviyede efor sarf edilmesi gerekmektedir.