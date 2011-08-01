Blade Runner Animesinden İlk Fragman Paylaşıldı

Orijinal Blade Runner 1982 ve Blade Runner 2049 filmlerinin arasındaki bir zamanda, 2032 yılında ve Los Angeles'ta geçecek olan Blade Runner: Black Lotus, bu evrene yeni bir hikaye katacak. Shinji Aramaki ve Kenji Kamiyama tarafından yönetilecek olan anime, 13 bölüm sürecek ve bu sonbaharda Adult Swim ve Crunchyroll'da yayınlanacak. Blade Runner: Black Lotus animesi için paylaşılan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Blade Runner: Black Lotus Anime Fragman İzle