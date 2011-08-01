Orijinal Blade Runner 1982 ve Blade Runner 2049 filmlerinin arasındaki bir zamanda, 2032 yılında ve Los Angeles'ta geçecek olan Blade Runner: Black Lotus, bu evrene yeni bir hikaye katacak. Shinji Aramaki ve Kenji Kamiyama tarafından yönetilecek olan anime, 13 bölüm sürecek ve bu sonbaharda Adult Swim ve Crunchyroll'da yayınlanacak. Blade Runner: Black Lotus animesi için paylaşılan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Blade Runner Animesinden İlk Fragman Paylaşıldı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:01 - Tarih: 24 Temmuz 2021 - Yorum: 0
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