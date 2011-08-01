Black Panther: Wakanda Forever Filminden Fragman ve Poster Geldi

Marvel, San Diego’da düzenlenen Comic-Con‘da birçok film hakkında fragman ve bilgiler paylaştı. Bu filmlerin arasında Black Panther: Wakanda Forever da var. Black Panther’in devamı niteliğinde çekilen Black Panther: Wakanda Forever filminden ilk fragman geldi. Filmde, kral T’Challa’nın ölümünden sonra kraliçe Ramonda ve önderliğindekilerin Wakanda krallığını korumak için verdikleri mücadele anlatılacak gibi görünüyor. Filmden ayrıca bir poster de paylaşıldı.

Black Panther ilk filminde kral T'Challa’yı canlandıran Chadwick Boseman, bilindiği üzere kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İzleyicileri tarafından Chadwick Boseman olmadan Black Panther nasıl olacak diye merak ediliyordu. Marvel, T’Challa’nın yerinin kimsenin dolduramayacağını dile getirse de, yine de açıkça görülüyor ki gözlerimiz Chadwick Boseman’ı arayacak. Film, 11 Kasım 2022’de gösterime girecek.

Fragmanı ise aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Black Panther: Wakanda Forever Fragman