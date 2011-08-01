Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme (Pareidolia) Örnekleri

Beyninizi kandıran bazı fotoğraflar ya da bilgisayar ortamında yaratılmış görseller görmüşsünüzdür. Farklı bir şeylere benzeyen meyve ya da ürünler veya manzaralar olsun görünüşleriyle oldukça merak uyandıran ve birkaç kez bakmanıza neden olabilecek, insanların denk geldiğinde çektikleri 15 fotoğrafı sizler için derledik. Bir şeyi başka bir şeye benzetme eyleminin teknik adının da pareidolia olduğunu belirtelim.

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri

1. Hasta gibi görünen patates

2. Dondurmamın içinde eriyen bir kutup ayısı

3. Bezelye ve mercimekler renk körlüğü testine benziyor

4. Kot pantolonun gölgesinin bir yüze benzemesi

5. Reddit ikonuna benzeyen patates

6. Bu küçük kırmızı patates de anatomik bir kalbe benziyor

7. Yüzüğe benzeyen bir soğan halkası

8. Kahve dibindeki orman manzarası

9. Duvardaki toz, duvarın kumaşmış gibi görünmesine neden oluyor

10. Kelebek şeklindeki domates

11. Köpeğin göğsündeki desen, hapşıracakmış gibi duran bir kediye benziyor

12. Patatesten kaçmaya çalışan minik bir adam

13. Gün batımı iki farklı tablo gibi görünüyor

14. Yıldız gibi görünen bir çilek

15. Pastadaki şeytani bir gülen yüz

Hangisini en şaşırtıcı buldunuz? Bir şeyi başka bir şeye benzetme hakkında sizin denk geldiğiniz olaylar varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.