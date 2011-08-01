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Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme (Pareidolia) Örnekleri

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:01 - Tarih: 14 Eylül 2021 - Yorum: 0

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Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme PareidoliaBeyninizi kandıran bazı fotoğraflar ya da bilgisayar ortamında yaratılmış görseller görmüşsünüzdür. Farklı bir şeylere benzeyen meyve ya da ürünler veya manzaralar olsun görünüşleriyle oldukça merak uyandıran ve birkaç kez bakmanıza neden olabilecek, insanların denk geldiğinde çektikleri 15 fotoğrafı sizler için derledik. Bir şeyi başka bir şeye benzetme eyleminin teknik adının da pareidolia olduğunu belirtelim.

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri

1. Hasta gibi görünen patates

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 1

2. Dondurmamın içinde eriyen bir kutup ayısı

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 2

3. Bezelye ve mercimekler renk körlüğü testine benziyor

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 3

4. Kot pantolonun gölgesinin bir yüze benzemesi

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 4

5. Reddit ikonuna benzeyen patates

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 5

6. Bu küçük kırmızı patates de anatomik bir kalbe benziyor

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 6

7. Yüzüğe benzeyen bir soğan halkası

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 7

8. Kahve dibindeki orman manzarası

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 8

9. Duvardaki toz, duvarın kumaşmış gibi görünmesine neden oluyor

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 9

10. Kelebek şeklindeki domates

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 10

11. Köpeğin göğsündeki desen, hapşıracakmış gibi duran bir kediye benziyor

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 11

12. Patatesten kaçmaya çalışan minik bir adam

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 12

13. Gün batımı iki farklı tablo gibi görünüyor

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 13

14. Yıldız gibi görünen bir çilek

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 14

15. Pastadaki şeytani bir gülen yüz

Bir Şeyi Başka Bir Şeye Benzetme Örnekleri - 15

Hangisini en şaşırtıcı buldunuz? Bir şeyi başka bir şeye benzetme hakkında sizin denk geldiğiniz olaylar varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

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