Bilim Kurgu Dizisi The Peripheral'dan Fragman Geldi

Güç Yüzükleri dizisi ile bütün dikkatleri üzerine toplamayı başaran Amazon Prime Video, uzun zamandır merakla beklenen bilim kurgu dizisi The Peripheral’dan bir fragman paylaştı. Dizi, William Gibson’ın aynı isimli romanından uyarlandı.

Başrolünde, If I Stay filminden Chloë Grace Moretz’in bulunduğu dizide, Amerika’nın ücra bir köşesinde yaşayan, Flynne Fisher’ın hikâyesi anlatılıyor.

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Fragmanda, sanal bir gözlük ile bambaşka bir dünyaya geçiş yapan Flynne’nin, bu gizemli gerçekliğin tehlikeli boyutlarıyla karşı karşıya gelişi, göze çarpıyor. Aksiyon ve gizem dolu dizinin yapımcılığını, Westworld dizisiyle tanıdığımız Lisa Joy ve Jonathan Nolan üstleniyor. The Peripheral, 21 Ekim’de, Amazon Prime Video’da gösterime girecek.

Dizinin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Peripheral Fragman İzle