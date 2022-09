Armageddon Time'dan İlk Resmi Fragman Geldi

Başrollerinde; Anthony Hopkins, Anne Hathaway, Michael Banks Repeta, Jaylin Webb, Ryan Sell ve Jeremy Strong’un olduğu Armageddon Time’dan ilk resmi fragman geldi. Ad Astra, We Own the Night gibi başarılı filmlere imza atan yönetmen James Gray tarafından yönetilen film, Cannes Film Festivali ve Telluride Film Festivali'nde gösterilmiş ve büyük beğeni toplamıştı.

Film, James Gray’in büyüdüğü New York’a otobiyografik bir bakış olarak karşımıza çıkıyor. Hem yazan hem de yöneten James Gray, yılın en iyi dram filmini yaratmış olabilir.

Aile dinamiklerini, arkadaşlığın gücünü göreceğimiz bu filmde, Paul Graff'ın, ırkçı öğretmenleri tarafından dışlanan, acımasızca davranışlara maruz kalan arkadaşı Johnny’nin yaşadıklarına tanık oluşu anlatılıyor.

James Gray’in kişisel anı hikâyesinin anlatıldığı Armageddon Time, 28 Ekim’de sınırlı bir gösterimle, 11 Kasım 2022’de ise ABD genelinde vizyona girmiş olacak.

Filmin yayınlanan resmi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Armageddon Time Fragman İzle