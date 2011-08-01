Bilgisayarda Kayıtlı Wi-Fi Şifresi Öğrenme (Windows - MAC)

Zaman geçtikçe kurulumu yapılmış internetimizin şifresini unutabiliriz. Bu sebeple bilgisayarda kayıtlı wi-fi şifresi öğrenme için birçok yol bulunmaktadır. Windows ya da Mac bilgisayar kullanıyorsanız, komut satırı ya da terminal kullanarak kod yazımı ile nasıl öğrenebileceğinizi araştırmak isteyebilirsiniz. Bu yazımızda da windows wifi şifresi öğrenme cmd üzerinden ve mac kayıtlı wifi şifresi görme için de terminal üzerinden nasıl görülebilir, konusunu inceleyeceğiz.

Windows Wi-Fi Şifresi Öğrenme (CMD)

Bilgisayarınızın arama bölümüne cmd yazarak komut satırını açın.

Ardından komut ekranında netsh wlan show profile "WiFi Adınız" key=clear yazıp, Enter yapın.

yazıp, Enter yapın. Karşınıza gelen bilgilerden Security settings başlığı altındaki Key Content bilgisi, wifi şifreniz olarak karşınızdadır.

MAC Kayıtlı Wi-Fi Şifresi Görme

Apple MAC bilgisayarınızda da arama bölümüne Terminal yazarak, komut yazım yerini açın.

Açılan komut ekranında security find-generic-password -ga "WiFi Adınız" | grep "password:" yazıp, çalıştırın.

yazıp, çalıştırın. Password: bilgisinin yanında kayıtlı şifreniz görünecektir.

Windows ya da MAC için bilgisayarda kayıtlı wi-fi şifresi öğrenme konusunda kod yazarak, modem internet şifrenize bu şekilde hızlıca ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa, yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.