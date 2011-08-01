Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç, "Sen İnandır" Filmiyle Bir Araya Geliyor

Netflix, Taff Pictures’ın izleyicileri heyecanlandıran yeni bir film projesini duyurdu. Sen İnandır filmi için başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç’un yan yana olduğu bir fotoğraf, Taff Pictures’ın instagram hesabından paylaşıldı. Çekimleri Assos'ta başlayan Sen İnandır filminin yönetmenliğini, daha önce ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinin yönetmenliğini yapan Murat Saraçoğlu ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin yönetmenliğini yapan, Evren Karabıyık Günaydın üstlenecek.

Filmin senaryosunu ise Selen Bağcı yazacak. Filmin konusuyla ile ilgili ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç’un birlikte paylaşıldığı fotoğrafa ise, ‘ikili birbirine yakışmış’ yorumları yapıldı. Netflix’te yayınlanacak olan filmin ise henüz yayın tarihi belli değil. Romantik, keyifli bir aşk filmi olacak gibi görünüyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz.