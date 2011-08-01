Avatar 2 Filminin Çekimlerinin Tamamlandığı Açıklandı

Ünlü yönetmen James Cameron, ilk Avatar filminin başarısının ardından Avatar 2 ve Avatar 3'ün geleceğini açıklamıştı. Şimdi de James Cameron, Arnold Schwarzenegger ile 2020 Austrian World Summit kapsamında gerçekleştirdiği video konferansta gelecek Avatar filmleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Avatar 2 ve Avatar 3 Ne Zaman Çıkıyor?
Yönetmenin açıklamalarına göre Avatar 2'nin çekimleri tamamlanmış. Avatar 3'ün çekimlerinin ise %95'i tamamlanmış. Avatar 3'ün kalan canlı çekim sahnelerin de tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.
Son olarak Avatar 2'nin 16 Aralık 2022 tarihinde, Avatar 3'ün ise 20 Aralık 2024'te gösterime girmesi planlandığını söyleyelim.
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