Assassin's Creed Mirage'dan Fragman! İşte Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı

PlayStation Showcase etkinliğinde, Assassin’s Creed efsanesinin devamı olan Assassin’s Creed Mirage oyunundan bir fragman paylaşıldı. Etkinlikte Assassin’s Creed Mirage’ın çıkış tarihine ait detaylar da belli oldu. Ubisoft tarafından geliştirilen, Sony’nin ise yapımcılığını üstlendiği oyun, 12 Ekim 2023’te çıkış yapacak.

Assassin’s Creed Mirage’da tema, Basim Ibn Ishaq’ın Valhalla’dan önceki yolculuğunu anlatan bir çerçevede dönecek. Assassin’s Creed Mirage ile MS 861 yılı Bağdat’ına geri döneceğiz. İlk oyun donanımlarına sadık kalarak ancak üzerine eklemeler yapıp daha gelişmiş bir versiyonla geri dönmeye hazırlanan Assassin’s Creed Mirage, PS5, PS4, Xbox Series S/X, PC ve Amazon Luna için çıkış yapacak.

Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft sitesinde 589 TL, Epic Games Store’da ise 329 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Oyunun yayınlanan fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Assassins Creed Mirage Fragman İzle