Netflix imzalı Aşk Taktikleri filminin devam filmi olan Aşk Taktikleri 2’den fragman geldi. Başrollerinde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın bulunduğu film, 14 Temmuz’da izleyicileriyle buluşuyor olacak.

Aşk Taktikleri’nde, Aslı ve Kerem’in hikâyesi anlatılıyordu. Erkekleri çözdüğüne inanan Aslı ile kadınları çözdüğüne inanan Kerem birbirlerini âşık etmek için iddiaya girer. Adına aşk taktikleri verdikleri çeşitli taktiklerle birbirlerini âşık etmek için uğraşırlar, ancak bu süreçte yaşadıkları onları birbirine bağlar.

İkinci filmde ise Aslı’nın Kerem’i evlilik fikrine ikna etmeye çalışması ve Kerem’in bu tuzağın içine çekilmemek için mücadele etmesi anlatılıyor. Yine romantik komedi tarzında eğlenceli bir aşk filmi sizleri bekliyor.

Filmde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’a Atakan Çelik, Ümit Erdim, Hande Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Baydar, Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu ve Kerem Atabeyoğlu eşlik ediyor.

İşte Aşk Taktikleri 2’den paylaşılan ilk fragman!

Aşk Taktikleri 2 Fragman İzle