Apple'dan Nostaljik Dokunuş: iPhone XS Max ve iPhone 6s Plus Artık Vintage!

Teknoloji devi Apple, bazı eski cihazlarını “vintage” ve “eskimiş ürünler” listesine ekleyerek teknoloji meraklılarını nostaljik bir yolculuğa davet ediyor. Bu sefer, 2018'de piyasaya sürülen iPhone XS Max ve 2015'te tanıtılan iPhone 6s Plus, vintage ürünler arasında yer aldı. Ayrıca, Apple Watch Series 2 modelleri de “eskimiş ürünler” kategorisine alındı. Bu değişikliklerle, Apple bir kez daha eski cihazlarına veda ederken, yeniliklere yer açıyor.

Vintage ve Eskimiş Ürünler Nedir?

Apple’ın “vintage” ürün kategorisi, piyasaya sürülmesinden 5 ila 7 yıl geçmiş ve satıştan kaldırılmış cihazları kapsıyor.

Bu cihazlar hala tamir edilebilir durumda, ancak gerekli yedek parçaların bulunabilirliği bu işlemin temel şartı.

“Eskimiş ürünler” kategorisinde ise 7 yıldan daha uzun süre önce satıştan kalkmış cihazlar yer alıyor. Bu ürünlere artık Apple tarafından resmi tamir veya yedek parça desteği sunulmuyor.

iPhone XS Max ve iPhone 6s Plus: Bir Dönemin Yıldızları

iPhone XS Max, Apple’ın en büyük ekranlı iPhone’u olarak 2018 yılında piyasaya çıktığında büyük yankı uyandırmıştı.

Super Retina OLED ekran, Face ID teknolojisi, ve güçlü işlemcisiyle adeta bir teknoloji şovu sunuyordu. Öte yandan, iPhone 6s Plus, 3 yıl daha eski olmasına rağmen, pazardaki etkisini uzun süre korudu. 3D Touch ekran teknolojisi ve geliştirilmiş kamera sistemiyle, çıktığı dönemde yeniliklere öncülük etmişti.

İlginç bir detay ise, iPhone 6s Plus’ın XS Max’ten daha eski olmasına rağmen listeye daha yeni dahil edilmesi. Bunun sebebi, iPhone 6s Plus’ın piyasada daha uzun süre satışta kalması olabilir. Bu iki model, artık teknoloji sahnesinden çekilmiş olsa da, kullanıcılarının kalbinde hâlâ yerini koruyor.

Apple Watch Series 2’ye Veda

Apple’ın akıllı saat serisinde çığır açan modellerinden biri olan Apple Watch Series 2, artık “eskimiş ürün” statüsüne geçti. Bu, cihazın piyasadan kalkmasının üzerinden 7 yıldan fazla süre geçtiği anlamına geliyor.

Artık bu saatler için Apple’dan resmi bir tamir veya yedek parça hizmeti almak mümkün değil. Eğer hala bu model bir saatiniz varsa, bu durum ileride karşılaşabileceğiniz teknik sorunları düşünmeniz için bir uyarı niteliği taşıyor.

Apple Neden Bu Adımları Atıyor?

Apple, bu listelemelerle eski cihazlarını yavaş yavaş geride bırakırken, kullanıcılarını daha yeni ve teknolojik açıdan daha gelişmiş modellere yönlendirmeyi amaçlıyor.

Eski cihazları desteklemeyi bırakması, firmanın kaynaklarını geleceğin teknolojilerine daha fazla odaklayabilmesini sağlıyor. Ancak, bu durum birçok kullanıcı için biraz hüzünlü de olabiliyor. Kim eski dostuyla vedalaşmak ister ki?

Sizde Bu Modellerden Var mı?

Eğer hala bir iPhone XS Max, iPhone 6s Plus ya da Apple Watch Series 2 kullanıyorsanız, bu modellerle yaşadığınız deneyimleri paylaşmayı unutmayın. Kim bilir, belki de bu cihazlar yıllar sonra birer koleksiyon parçası olur! Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz.