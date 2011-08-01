Apple, Yenilenmiş iPhone 12 Pro Modelinin Fiyatını Açıkladı

Pahalılık nedeniyle birçok kişi yenilenmiş telefonları satın almayı tercih ediyor. İkinci el telefonların işlemden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve garanti süresi verilerek yeniden satışa sunulması, orijinal ürünleri alamayanlar için, uygun bütçeyle en yeni modelleri alma fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda fiyatlarıyla dudak uçuklatan Apple, bekleyen kullanıcılar için, yenilenen 12 Pro telefon modelinin fiyatını açıkladı. Bir yıllık garanti kapsamında kullanıcılara sunulacak olan yenilenmiş 12 Pro, taban fiyat olarak 750 dolar şeklinde belirlendi.

Bu da yaklaşık 13 bin TL demek oluyor. Yenilenmiş haliyle bile oldukça pahalı bulunan iPhone 12 Pro, yine de stokları tüketilen bir telefon. Telefonun orijinal halinin ise 900 dolar olduğunu belirtelim.