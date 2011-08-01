Apple ve Samsung "Plus" Modelleri İçin Veda Hazırlığında

Akıllı telefon pazarının iki dev ismi Apple ve Samsung, “Plus” serilerine veda etmeye hazırlanıyor. İddialara göre her iki marka da ürün portföyünde daha ince ve hafif modellere yer açmak istiyor.

Apple, geçen yıl tanıttığı iPhone 16 Plus modelinden beklediği satış performansını göremedi. Bu nedenle 2025 Eylül ayında tanıtılacak yeni seride, Plus modelin yerini iPhone 17 Air alacak. Aynı dönemde piyasaya sunulması beklenen seride; iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri de yer alacak.

Benzer bir strateji Samsung cephesinde de izleniyor. 2024’ün başında tanıtılan Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra modellerinin ardından, şirketin 2026’da yeni bir yapılanmaya gideceği bildiriliyor. Yeni seride Galaxy S26, daha ince yapısıyla öne çıkan Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra modelleri bulunacak.

Samsung’un ilk kez Galaxy S25 serisine daha sonra eklediği Galaxy S25 Edge, global çapta 190 bin adet satarken; S25 Ultra modeli 8,39 milyon adet satış rakamına ulaştı. S25 Plus modelinin ise yalnızca 3,17 milyon adet satılması, markanın strateji değişikliğinde etkili oldu.

iPhone 17 Air: İncelik ve Hafiflik Ön Planda

Apple’ın yeni ince modeli iPhone 17 Air, yalnızca 5,5 mm kalınlığa ve 146 gram ağırlığa sahip olabilir. Bu değer, iPhone 16’nın 170 gramlık gövdesine kıyasla oldukça hafif bir yapı sunuyor.

Ayrıca cihazda, geleneksel lityum-iyon pillere göre %15-20 daha yüksek enerji yoğunluğu sağlayabilen silikon-karbon batarya teknolojisinin yer alabileceği öne sürülüyor.

Ancak bu gelişmiş batarya teknolojisine rağmen, iPhone 17 Air’in yalnızca 2.800 mAh kapasiteye sahip bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Kıyaslama açısından, iPhone 16’nın pili 3.561 mAh, iPhone 16 Plus’ınki ise 4.674 mAh kapasiteye sahipti.

Bu durum, cihazın pil ömrü konusunda soru işaretleri yaratırken, Apple’ın bu açığı kapatmak için bataryalı özel bir kılıfı ayrı olarak satışa sunacağı da konuşuluyor.