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Apple Okula Dönüş Kampanyası (AirPods Hediye)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:08 - Tarih: 16 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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AppleApple "Okula Dönüş 2021" kampanyası ile iPad, Mac ya da iMac satın alanlara 2. nesil AirPods ürününü ücretsiz olarak veriyor. Akademisyen ya da öğrenciler için açılan kampanyada Apple Store üzerinden satın alım yaparken, AirPods kampanyası karşınıza geliyor ve istediğinizi sepetinize ekliyorsunuz.

Apple Okula Dönüş AirPods Hediye Kampanyası

Kampanya dahilinde sunulan ürünler; 2. nesil AirPods ve şarj kutusu ücretsiz olarak sunulurken, AirPods ve kablosuz şarj kutusu 1.999 TL yerine 400 TL, isterseniz de AirPods Pro'yu 2.499 TL yerine sadece 900 TL olarak satın alabilirsiniz.


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