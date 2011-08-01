Apple macOS için özel olarak geliştirilen Safari tarayıcısı, özellikle JavaScript motoru sayesinde diğer tarayıcılardan daha hızlı tepki veriyor. Dolayısı ile kullanmasanız bile, bir şans verebilirsiniz. Konumuza gelecek olursak, Safari'de dahili çeviri aracı bulunur. Yani yabancı dil içeren sayfaları, sadece bir tıklama ile komple Türkçe diline çevirebilirsiniz. Bunun için ise öncelikle, yabancı bir web sayfasına giriş yapın. Akabinde adres çubuğundaki "Çeviri" butonuna tıklayıp, Şuna Çevir: Türkçe sekmesine tıklayın. Biraz bekledikten sonra, ilgili sayfanın tamamının Türkçe'ye çevrildiğini görebilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

Apple macOS Safari Sayfa Çevirisi Nasıl Yapılır?