Apple macOS için özel olarak geliştirilen tek satırlık not alma uygulaması One Thing ile ilgili önceki içeriklerimizde, yazı genişliği değiştirme ve yazı rengi değiştirme gibi konu başlıklarına ek olarak, yazı boyutu değiştirme gibi faydalı ipuçlarına da yer vermiş idik. Şimdi ise, one thing başlangıçta açma nasıl oluyor, bu konuya dair bilgi paylaşımında bulunacağız. Yani ilgili uygulamayı, bilgisayarı açtığınızda otomatik başlatmak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
Apple macOS One Thing Başlangıçta Açma Nasıl Yapılır?
1) Öncelikle Preferences adlı sekmeye tıklıyoruz.
2) Launch at login adlı kutucuğu işaretlememiz yeterli olacaktır.
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