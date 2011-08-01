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Apple macOS One Thing Başlangıçta Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:50 - Tarih: 27 Mart 2022 - Yorum: 0

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Apple macOS One Thing Başlangıçta Açma Nasıl Yapılır?Apple macOS için özel olarak geliştirilen tek satırlık not alma uygulaması One Thing ile ilgili önceki içeriklerimizde, yazı genişliği değiştirme ve yazı rengi değiştirme gibi konu başlıklarına ek olarak, yazı boyutu değiştirme gibi faydalı ipuçlarına da yer vermiş idik. Şimdi ise, one thing başlangıçta açma nasıl oluyor, bu konuya dair bilgi paylaşımında bulunacağız. Yani ilgili uygulamayı, bilgisayarı açtığınızda otomatik başlatmak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Apple macOS One Thing Başlangıçta Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Preferences adlı sekmeye tıklıyoruz.

Apple macOS One Thing Başlangıçta Açma 1

2) Launch at login adlı kutucuğu işaretlememiz yeterli olacaktır.

Apple macOS One Thing Başlangıçta Açma 2

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