Apple macOS için geliştirilen One Thing adlı uygulamaya dair ipuçları paylaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriğimizde ise, one thing yazı boyutu değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlerle, one thing yazı rengi değiştirme nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek uygulamadaki metin rengini kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

AYRICA: MAC Ekran Kaydı Alma Programı: DU Recorder

Apple macOS One Thing Yazı Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Preferences adlı sekmeye tıklıyoruz.

2) Görseldeki seçenekler ile yazı rengini değiştirebiliriz.