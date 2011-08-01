Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

MAC Ekran Kaydı Alma Programı: DU Recorder

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:50 - Tarih: 06 Ocak 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


MAC Ekran Kaydı Alma Programı: DU RecorderApple macOS üzerinde ekran kaydı almak için varsayılan olarak gelen QuickTime Player uygulamasını kullanabilirsiniz. Ancak bu yönde daha gelişmiş bir uygulama arıyor iseniz, DU Recorder programını kullanmayı düşünebilirsiniz. Türkçe dil, mikrofon ve 60FPS desteği de bulunan ilgili uygulama, tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulmuş durumda. Çözünürlük olarak 1080p desteği de bulunan uygulamayı, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak App Store üzerinden güvenle indirebilir ve kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Çok Seveceğiniz En İyi MAC Uygulamaları (7 Adet)

MAC Ekran Kaydı Alma Programı: DU Recorder

MAC Ekran Kaydı Alma Programı

Adres: DU Recorder (Apple macOS)


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık