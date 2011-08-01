Apple macOS üzerinde ekran kaydı almak için varsayılan olarak gelen QuickTime Player uygulamasını kullanabilirsiniz. Ancak bu yönde daha gelişmiş bir uygulama arıyor iseniz, DU Recorder programını kullanmayı düşünebilirsiniz. Türkçe dil, mikrofon ve 60FPS desteği de bulunan ilgili uygulama, tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulmuş durumda. Çözünürlük olarak 1080p desteği de bulunan uygulamayı, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak App Store üzerinden güvenle indirebilir ve kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

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MAC Ekran Kaydı Alma Programı: DU Recorder

Adres: DU Recorder (Apple macOS)