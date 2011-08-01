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Apple macOS One Thing Yazı Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:00 - Tarih: 24 Mart 2022 - Yorum: 0

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Apple macOS One Thing Yazı Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?Apple macOS kullanıcıları için tek satırlık not alma uygulaması olan One Thing'i geçtiğimiz aylarda sitemizde tanıtmıştık. Şimdi ise, ilgili uygulamaya yönelik ipuçları kaleme almaya başlıyor olacağız. Örneğin, one thing yazı boyutu değiştirme nasıl yapılıyor, bunu merak edebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamadaki metin boyutunu değiştirebilmektesiniz.

AYRICA: Apple MAC için Kişisel Bildirim (Hatırlatıcı) Uygulaması: LaterOn

Apple macOS One Thing Yazı Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Preferences adlı sekmeye tıklayalım.

Apple macOS One Thing Yazı Boyutu Değiştirme 1

2) Text size adlı skalayı sağa ve sola kaydırarak, yazı boyutunu değiştirebiliriz.

Apple macOS One Thing Yazı Boyutu Değiştirme 2

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