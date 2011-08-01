Apple macOS için geliştirilen birçok güzel uygulama mevcut. Ben ise bu uygulamalardan daha sade, basit ve işlevsel olanları sürekli olarak araştırmaya ve kullanmaya özen gösteriyorum. Bugün ise sizler için, MAC için geliştirilen tek satırlık not alma uygulaması tanıtmak istiyorum. Üst menüde (menu bar) sürekli olarak görebileceğiniz, gün içerisinde yapmanız gereken bir şeyi veya özlü söz yazabilmenize olanak tanıyan One Thing oldukça faydalı bir program.

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Apple MAC için Tek Satırlık Not Alma Uygulaması: One Thing

Uygulama tamamen ücretsiz ve emoji desteği de mevcut durumda. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak uygulamayı App Store'dan indirebilir ve bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Şahsen ben de severek kullanıyor ve sizlere tavsiye ediyorum.

İndir: One Thing (App Store)